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Факты / Україна / Экономика

Украина увеличит военные расходы на более чем полтриллиона грн – Железняк

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Ярослав Железняк
Фото: УНИАН

Украина увеличит военные расходы на более чем полтриллиона грн.

Об этом в своем Тelegram-канале рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

–Да, это не ошибка, увеличение на 500+ млрд грн, — написал он.

Нардеп отметил, что это самое большое увеличение бюджета в истории Украины, и добавил, что изменения планируются уже в этом месяце.

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– Пару недель назад, когда парламент принимал мою правку о возможности привлечь +52 млрд грн на армию, я сразу предупреждал, что нам потребуется еще больше денег. Получается в раз 10 больше, — рассказал Железняк.

Ранее мы рассказывали, что дефицит госбюджета почти на 70% покрывается из внешних источников.

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой, от международных партнеров в государственный бюджет поступило уже 171,9 млрд грн, наибольшая доля — это макрофинансовая кредитная помощь от ЕС (€3 млрд) и грантовая помощь от США ($1 млрд).

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