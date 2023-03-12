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Факти / Україна

На Донеччині росіяни намагались штурмувати опорні пункти прикордонників, але зазнали втрат

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
На Донеччині росіяни намагались штурмувати опорні пункти прикордонників, але зазнали втрат
Фото: Генштаб ЗСУ

На Донеччині прикордонники відбили ворожі атаки та ліквідували два десятки загарбників.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Бахмут. Ворожа піхота за підтримки артилерії штурмувала опорний пункт прикордонників. Бійці зупинили окупантів стрілецькою зброєю та гранатометами.

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Донецька область. Прикордонники відбили атаки на два опорних пункти. Підготовку стрілецьких підрозділів противника виявила аеророзвідка, тож прикордонники-мінометники знищили штурмовиків під час їхнього висування у наступ.

Зазначено, що в результаті бойових дій було вбито дев’ять окупантів, ще 12 – поранено.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українські військові продовжують готуватися до контрнаступу, він може розпочатися за два місяці.

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Джерело: Держприкордонслужба
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