Девочки сами перенесли и похоронили маму: Верещук рассказала историю спасенных из оккупации детей

Март, 13 в 20:10

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире Єдиних новин рассказала об одной из историй спасенных детей.

— Например, удалось вернуть двух девочек и их старшую сестру, которая забила тревогу. Они были из Мариуполя. Отца у них не было, а мама погибла на глазах у детей. И это было очень ужасно. Особенно когда мы их вернули, они рассказывают это так, рассказывают о том, как переносили маму, как закапывали, — говорит министр.

Она добавила, что теперь, если в семье несовершеннолетние, один из взрослых должен сопровождать и уехать, эвакуируя детей.

– (Жизнь детей в оккупации похожа. – Ред.) на ад, эта жизнь лишена радостей, и там нет ничего хорошего для детей. Если мы говорим о более подростковом возрасте, то дети подвергаются незаконной мобилизации. Когда мы говорим о том, как оккупанты себя ведут с детьми, с матерями с детьми – они просто превращают их в живой щит. Оккупанты под видом медицинского обследования используют медицинскую инфраструктуру и депортируют наших детей, — говорит Верещук.

Кроме того, она предостерегла родителей не давать разрешение оккупантам на вывоз детей в Россию, в так называемые санатории.

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– То, что вы понимаете язык оккупанта и врага, то, что он похож на человека и вы думаете, что он спасет вашего ребенка. Это неправда. Они обманывают, вывозят детей. А сейчас у нас реальные кейсы, что родители обращаются, что не могут найти своих детей, они потеряли связь с ними. И потом выясняется, что они давали на это согласие, — подчеркивает Верещук.

Напомним, что Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.