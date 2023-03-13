Дівчатка самі перенесли і поховали маму: Верещук розповіла історію врятованих з окупації дітей

Березень, 13 в 20:10

Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі Єдиних новин розповіла про одну з історій врятованих дітей.

– Наприклад, вдалося повернути двох дівчаток та їх старшу сестру, яка забила на сполох. Вони були з Маріуполя. Їх мати загинула, батька не було, а на очах мама загинула у дітей. Але це було дуже страшно. Особливо, коли ми їх повернули, вони розповідають це так, розповідають про те, як переносили маму, як закопували, – каже міністр.

Вона наголосила, що тепер, якщо в родині є неповнолітні, один з дорослих повинен супроводжувати та виїхати, евакуйовуючи дітей.

– (Життя дітей в окупації схоже, – Ред.) на пекло, це життя позбавлене радощів і там немає нічого доброго для дітей. Якщо ми говоримо про більш підлітковий вік, то діти піддаються незаконній мобілізації. Коли ми говоримо про те, як окупанти себе поводять з дітьми, з матерями з дітьми – вони просто перетворюють їх на живий щит. Окупанти під виглядом медичного обстеження використовують медичну інфраструктуру та депортовують наших дітей, – говорить Верещук.

Крім того, вона застерігла батьків не давати дозвіл окупантам на вивезення дітей до Росії, до начебто санаторіїв.

Зараз дивляться

– Те, що ви розумієте мову окупанта і ворога те, що він схожий на людину і ви думаєте, що він врятує вашу дитину. Це неправда. Вони обманюють, вивозять дітей. А зараз у нас реальні кейси, що батьки звертаються, що не можуть знайти своїх дітей, вони втратили з ними зв’язок. І потім з’ясовується, що вони давали на це згоду, – наголошує Верещук.

Нагадаємо, що Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій.