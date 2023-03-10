В отдельных областях Украины оперативно построят фортификационные сооружения
Кабинет министров на заседании 10 марта согласовал вопрос неотложного строительства военных инженерно-технических фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях Украины.
Эти работы будут проводиться, в частности, за счет средств, предусмотренных соответствующей программой Минобороны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Согласно решению Кабмина, Минобороны, Минфину, Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры, Минэкономики, Генштабу ВСУ и соответствующим ОВА безотлагательно дано задание обеспечить строительство этих фортификационных сооружений.
По словам Шмыгаля, когда областные военные администрации определятся с потребностями, правительство отдельно рассмотрит предложения по увеличению финансирования.
Сейчас украинские военнослужащие строят фортификационные сооружения на границе с Молдовой из-за угрозы провокаций со стороны непризнанного Приднестровья.
Также Украина уделяет много внимания границе с Беларусью и РФ. Полосу границы с этими странами местами расширят до 2 км.