Март, 09 в 18:37

Российские оккупанты готовят масштабную провокацию на украинско-белорусской границе, организацию освещения событий поручено российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

— Получена информация, что в ближайшее время военно-политическое командование РФ планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Беларуси. Для детального освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев, — говорится в сообщении.

По данным разведки, 11 марта планируется организация теле-радиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в РФ.

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Кроме Соловьева на территорию Беларуси должны прибыть несколько групп россиян. В ГУР считают, что, вероятно, планы оккупантов предусматривают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения.

— Цель провокации — создание враждебного общественного мнения в отношении Украины со стороны белорусских граждан и обеспечение полноценного участия вооруженных сил страны в войне на стороне РФ, — сообщили в разведке.

В ГУР Минобороны напомнили, что Украина не проводит никаких боевых операций на территории Беларуси.

Информация о возможных провокациях России в отношении Беларуси разоблачается не впервые. Ранее в Оперативном командовании Север заявляли, что оккупанты планировали возможные провокации на северной границе к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме того, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что у России может быть несколько целей, чтобы провести операции под фальшивым флагом на границе возле Черниговской области и в Молдове.

Фото: ГУР