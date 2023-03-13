Березень, 13 в 14:09

На території Білорусі зараз спостерігається ротація російських підрозділів. Водночас ворог не сформував достатнє угруповання для вторгнення в Україну з півночі.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі одного з телеканалів.

Він зазначив, що ситуація на кордоні з Білорусією залишається контрольованою. Українські захисники не фіксують перекидання сил та техніки РФ чи Білорусі безпосередньо до кордону.

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Водночас Демченко заявив, що ворога недооцінювати не варто.

– По той бік кордону немає достатнього угруповання, яке б могло здійснити вторгнення на територію України. Ми не фіксуємо переміщення військової техніки або особового складу чи то підрозділів ЗС РФ, чи підрозділів Білорусі, які б перебували в безпосередній близькості до нашого кордону. Але ворога не можна недооцінювати. Ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації, – наголосив Демченко.

Він уточнив, що саме тому триває зміцнення лінії державного кордону України, щоб прикордонники, підрозділи Збройних сил та Національної гвардії мали можливості відбити будь-яку атаку агресора з півночі, якщо така відбудеться.

Демченко нагадав, що Білорусь продовжує підтримувати РФ у війні проти України, надаючи свою інфраструктуру, повітряний простір та бази.

– Близько 9-10 тис. військовослужбовців РФ перебували на території Білорусі. Вони в основному задіяні або у спільних навчаннях, або в проходженні підготовки. І періодично відбувається ротація цих підрозділів, – розповів речник.

За його словами, це відбувається і зараз: підрозділи, які вже пройшли підготовку у Білорусі, виводяться на територію РФ, щоб посилити угруповання російських військ на Сході України, де зараз ідуть важкі бої.

Водночас на територію Білорусі будуть заведені нові підрозділи РФ, які проходитимуть підготовку.

Нещодавно в українській розвідці попереджали, що російські окупанти готують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. За даними ГУР Міноборони, плани агресора передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.

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Джерело: Телеканал Київ