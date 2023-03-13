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Факты / Україна

Вагнеровцы с нескольких направлений пытаются прорваться к центру Бахмута — Сырский

Валентина Летяк, редактор ленты
Олександр⁩ Сирський

Штурмовики ЧВК Вагнера не оставляют попыток прорвать оборону с нескольких направлений, чтобы продвинуться к центру Бахмута Донецкой области, поэтому ситуация пока остается сложной.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

В то же время, по его словам, нашим Силам обороны удается отражать все атаки врага, нанося ему огромные потери.

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— В ходе жестких боев наши защитники наносят ощутимые потери врагу. Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город, — подчеркнул Сырский.

Ранее эксперт издания Defense Express Иван Киричевский заявил, что под Бахмутом ВСУ уничтожили крупную группировку россиян, которой врагу хватило бы для повторного наступления на Киев — 50 тыс. человек убитыми или ранеными и до 200 танков.

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Источник: Інфоцентр Міноборони

Фото: Сухопутні війська ЗС України

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