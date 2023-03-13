Березень, 13 в 9:27

Штурмовики ПВК Вагнера не полишають спроб прорвати оборону з кількох напрямків, щоб просунутися до центру Бахмута Донецької області, тому ситуація наразі залишається складною.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Водночас, за його словами, нашим Силам оборони вдається відбивати всі атаки ворога, завдаючи йому величезних втрат.

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– У ході жорстких боїв наші оборонці завдають відчутних втрат ворогу. Вогнем артилерії, танків, інших вогневих засобів відбиваються всі спроби противника захопити місто, – наголосив Сирський.

Раніше експерт видання Defense Express Іван Киричевський заявив, що під Бахмутом ЗСУ знищили велике угруповання росіян, якого ворогу вистачило б для повторного наступу на Київ – 50 тис. людей вбитими або пораненими і до 200 танків.

Джерело: Інфоцентр Міноборони

Фото: Сухопутні війська ЗС України