Угроза нанесения ракетного удара чрезвычайно высока — ОК Юг
Сейчас наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря.
Об этом сообщают в Оперативном командовании Юг.
Также не исключена активность вражеских разведывательных беспилотников.
По состоянию на 11:30 российский враг продолжает наращивание присутствия ракетоносителей в Черном море.
В Черное море выведены два надводных ракетоносителя, общий залп Калибров — 16 ракет. Еще россияне вывели подводную лодку, поэтому общий залп вырос до 20 ракет.
— Угроза нанесения ракетного удара чрезвычайно высока. Не пренебрегайте мерами безопасности, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги, — отмечают в ОК Юг.
Ранее руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что РФ в отчаянии меняет тактику ракетных атак, во время которых пытается применять разведывательные дроны и различные типы ракет.