Март, 13 в 11:36

Сейчас наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря.

Об этом сообщают в Оперативном командовании Юг.

Также не исключена активность вражеских разведывательных беспилотников.

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По состоянию на 11:30 российский враг продолжает наращивание присутствия ракетоносителей в Черном море.

В Черное море выведены два надводных ракетоносителя, общий залп Калибров — 16 ракет. Еще россияне вывели подводную лодку, поэтому общий залп вырос до 20 ракет.

— Угроза нанесения ракетного удара чрезвычайно высока. Не пренебрегайте мерами безопасности, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги, — отмечают в ОК Юг.

Ранее руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что РФ в отчаянии меняет тактику ракетных атак, во время которых пытается применять разведывательные дроны и различные типы ракет.