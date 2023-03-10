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Факты / Україна

Россия в отчаянии меняет тактику ракетных атак — Гуменюк

Анастасия Кожушко, редактор ленты
запуск ракет з моря
Фото: Getty Images

Россия в отчаянии меняет тактику ракетных атак во время которых пытается применять разведывательные дроны и различные типы ракет, растягивая время между запусками.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

– Это говорит о том, что они (российские военные) действительно в отчаянии, выискивают способ порадовать своего диктатора, свое военно-политическое руководство, поскольку, не имея успехов на поле соприкосновения и непосредственно на линии фронта, они прибегают к подобным акциям, — сказала она.

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Гуменюк отметила, что ВСУ проанализировали прошлую российскую атаку: сначала враг запустил волну ракет вместе с дронами Shahed, потом еще один вид ракет, а за ними выпустил разведывательные беспилотники, которые были сразу уничтожены Силами обороны.

Затем российские агрессоры запустили еще одну волну ракет, но уже другого типа.

Напомним, 9 марта воздушная атака продолжалась семь часов. За это время российские военные выпустили по объектам критической инфраструктуры Украины 81 ракету различного базирования и восемь дронов-камикадзе типа Shahed-136/131.

Из них 34 крылатые ракеты и четыре беспилотника уничтожила украинская ПВО.

Восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Между тем в разведке Британии заявили, что Россия накапливает ракеты для нового масштабного ракетного обстрела.

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