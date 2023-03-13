Березень, 13 в 11:36

Наразі спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні Південь.

Також не виключена активність ворожих розвідувальних безпілотників.

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Станом на 11:30 російський ворог продовжує нарощування присутності ракетоносіїв у Чорному морі.

В Чорне море виведено два надводних ракетоносії, загальний залп Калібрів – 16 ракет. Ще росіяни вивели підводний човен, тому загальний залп зріс до 20 ракет.

– Загроза завдання ракетного удару надзвичайно висока. Не нехтуйте заходами безпеки, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, – наголошують в ОК Південь.

Раніше керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що РФ у відчаї змінює тактику ракетних атак, під час яких намагається застосовувати розвідувальні дрони та різні типи ракет.