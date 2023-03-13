Загроза завдання ракетного удару надзвичайно висока — ОК Південь
Наразі спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря.
Про це повідомляють в Оперативному командуванні Південь.
Також не виключена активність ворожих розвідувальних безпілотників.
Станом на 11:30 російський ворог продовжує нарощування присутності ракетоносіїв у Чорному морі.
В Чорне море виведено два надводних ракетоносії, загальний залп Калібрів – 16 ракет. Ще росіяни вивели підводний човен, тому загальний залп зріс до 20 ракет.
– Загроза завдання ракетного удару надзвичайно висока. Не нехтуйте заходами безпеки, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, – наголошують в ОК Південь.
Раніше керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що РФ у відчаї змінює тактику ракетних атак, під час яких намагається застосовувати розвідувальні дрони та різні типи ракет.