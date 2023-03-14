Героические воины, которые станут украинскими победителями. Зеленский поздравил добровольцев

Март, 14 в 10:45

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских добровольцев.

— В прошлом — люди разных профессий с разным жизненным путем и историей. Сейчас — героические воины. И обязательно наступит время — станут украинскими победителями, — говорится в сообщении в Telegram.

Он отметил, что Украина благодарна каждому и каждой, кто почувствовал, что время стать воином.

— Украина гордится всеми, кто одерживает победу для нашего государства. Украина всегда будет помнить всех своих героев, которые отдали жизнь за свободу, — подчеркнул президент.

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День украинского добровольца отмечают 14 марта ежегодно с 2017 года. Праздник учредили для чествования мужества и героизма воинов, которые защищают независимость и суверенитет Украины.