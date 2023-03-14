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Факти / Україна

Героїчні воїни, які стануть українськими переможцями. Зеленський привітав добровольців

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський привітав українських добровольців.

– У минулому – люди різних професій із різним життєвим шляхом та історією. Зараз – героїчні воїни. І обов’язково настане час – стануть українськими переможцями, – йдеться у повідомленні в Telegram.

Він зазначив, що Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном.

– Україна пишається всіма, хто здобуває перемогу для нашої держави. Україна завжди пам’ятатиме всіх своїх героїв, які віддали життя за свободу, – наголосив президент.

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День українського добровольця відзначають 14 березня щорічно з 2017 року. Свято заснували для вшанування мужності і героїзму воїнів, які захищають незалежність і суверенітет України.

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