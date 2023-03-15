Берегли Кинжалы для ударов по важным объектам, а тратят на трансформаторные будки — Игнат

Март, 15 в 12:35

Во время массированной атаки 9 марта Россия применяла ракеты Х-47 Кинжал для ударов по трансформаторным будкам.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

– Это мощное оружие, но они не пожалели их на трансформаторные будки 9 марта. Им надо было показать “акт возмездия” для пропаганды, — сказал Игнат.

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По его словам, до сентября РФ имела до 50 ракет Кинжал. Их берегли для ударов по важным объектам, командным пунктам и центрам принятия решений.

Напомним, последняя массированная ракетная атака РФ на Украину произошла 9 марта. Тогда враг выпустил 81 ракету разного базирования, из них шесть — Кинжалы, а также 8 ударных беспилотников Shahed-136/131.

По данным украинской разведки, Россия в течение месяца собирала запас ракет для этого удара, поскольку испытывает дефицит ракетного вооружения. В частности, у РФ осталось около 7% крылатых ракет Калибр.