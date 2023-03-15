Берегли Кинджали для ударів по важливих об’єктах, а витрачають на трансформаторні будки – Ігнат

Березень, 15 в 12:35

Під час масованої атаки 9 березня Росія застосовувала ракети Х-47 Кинджал для ударів по трансформаторних будках.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

– Це потужна зброя, але вони не пошкодували їх на трансформаторні будки 9 березня. Їм треба було показати “акт відплати” для пропаганди, – сказав Ігнат.

За його словами, до вересня РФ мала до 50 ракет Кинджал. Їх берегли для ударів по важливих об’єктах, командних пунктах та центрах прийняття рішень.

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Нагадаємо, остання масована ракетна атака РФ на Україну сталася 9 березня. Тоді ворог випустив 81 ракету різного базування, з них шість кинджалів, а також 8 ударних безпілотників Shahed-136/131.

За даними української розвідки, Росія протягом місяця збирала запас ракет для цього удару, оскільки відчуває дефіцит ракетного озброєння. Зокрема, у РФ залишилося близько 7% крилатих ракет Калібр.