Март, 15 в 21:30

Государства-члены НАТО предоставят Украине больше систем ПВО, бронированной техники и боеприпасы.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который принял участие в виртуальном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн) в среду, 15 марта.

— Генеральный секретарь проинформировал группу об усилиях НАТО и членов Альянса, направленных на быстрое предоставление Украине ключевых сил и средств, в том числе большего количества систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов, — говорится в сообщении.

Столтенберг подчеркнул, что текущая работа по наращиванию оборонно-промышленной базы НАТО имеет решающее значение для обеспечения нашего собственного сдерживания и обороны, а также для оказания поддержки Украине “столько времени, сколько потребуется”.

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Отмечается, что дискуссия во время заседания была сосредоточена на важности сохранения и усиления поддержки Украины, которая продолжает противостоять жестокой агрессивной войне со стороны России.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что итоги десятого заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн “вселяют оптимизм”.

Десятое заседание Контактной группа по обороне Украины (более известной, как Рамштайн) началось сегодня около 14:00 по киевскому времени в онлайн-режиме.