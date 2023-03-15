Березень, 15 в 21:30

Держави-члени НАТО нададуть Україні більше систем ППО, броньованої техніки та боєприпаси.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який взяв участь у віртуальному засіданні Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн) в середу, 15 березня.

– Генеральний секретар поінформував групу про зусилля НАТО і членів Альянсу, спрямовані на швидке надання Україні ключових сил і засобів, в тому числі більшої кількості систем протиповітряної оборони, бронетехніки і боєприпасів, – йдеться у повідомленні.

Столтенберг підкреслив, що поточна робота з нарощування оборонно-промислової бази НАТО має вирішальне значення для забезпечення нашого власного стримування і оборони, а також для надання підтримки Україні “стільки часу, скільки буде потрібно”.

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Зазначається, що дискусія під час засідання була зосереджена на важливості збереження та посилення підтримки України, яка продовжує протистояти жорстокій агресивній війні з боку Росії.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що підсумки десятого засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн “вселяють оптимізм”.

Десяте засідання Контактної група з оборони України (більш відомої, як Рамштайн) розпочалося сьогодні близько 14:00 за київським часом в онлайн-режимі.