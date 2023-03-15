Март, 15 в 19:10

В Мариуполе появилась техника Российской Федерации, обозначенная новыми отметками — круг в прямоугольнике.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram канале.

— Новые отметки на военной технике у оккупантов зафиксированы в Мариуполе. Теперь — круг в прямоугольнике. Техника с подобной маркировкой двигалась через город в сторону Новоазовска и дальше на север области, — написал он.

Андрющенко отметил, что ранее подобной маркировки в городе замечено не было.

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В начале марта заместитель мэра Мариуполя сообщал, что в городе зафиксирована техника с нарисованным треугольником поверх российской Z, которая находится в прямоугольнике.

Пока неизвестно значение новых отметок на технике оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на вражеских танках и бронемашинах были замечены отметки, как Z, V, O и Z в прямоугольнике. Впоследствии появлялись и новые отметки. Единого мнения относительно маркировки техники РФ таким образом нет, но, вероятно, эти отметки разделяли технику по территориальному административному делению в России: западный военный округ РФ — Z, восточный (Восточный — с рус.) — V, и центральный — О).

По другой версии, маркировка танков и бронемашин России происходила по направлению их использования при вторжении в Украину.

В то же время наиболее распространенными обозначениями были V и Z, которые получили большой резонанс в России и стали сначала неофициальным, а впоследствии и официальным символом поддержки вторжения.

Фото: Андрющенко Time