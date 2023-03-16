Март, 15 в 23:30

15 марта российские войска обстреляли город Марганец Днепропетровской области. В результате обстрелов есть пострадавшие и погибшие — все из мирного населения.

Об этом сообщил Марганецкий городской совет.

В результате обстрелов пять человек ранены, две мирные жительницы — погибли.

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— Повреждены многоэтажные дома, частные жилые дома, хозяйственные постройки. Также в одном из домов загорелся пожар, — говорится в сообщении.

Спасателям удалось ликвидировать пожар.

— Перебиты линии электросети и газопроводы. Данные еще уточняются. В одном из дворов снаряд попал в детскую площадку, — говорится в сообщении.

В то же время глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что двух погибших удалось идентифицировать — это женщины 62 и 57 лет.

— Предварительно, еще четыре женщины и один мужчина — пострадали. Повреждены 7 многоэтажных и 4 частных дома, хозяйственная постройка, — написал он.

Впоследствии глава ОВА добавил, что мужчину и трех женщин госпитализировали. Их состояние врачи расценивают как состояние средней тяжести. Пятая жительница города будет лечиться амбулаторно.

— Повреждены 13 многоэтажных и 9 частных домов. Один из них загорелся — спасатели пожар уже потушили. Побиты магазин, учреждение культуры и общежитие. Изуродованы и 5 хозяйственных построек и авто, — сообщил Лысак.

Накануне оккупационные силы РФ обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Фото: Сергей Лысак