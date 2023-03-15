Март, 15 в 6:46

Оккупанты во временно захваченной Горловке Донецкой области получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации в городе.

Такими мерами захватчики стремятся пополнить состав подразделений, временно выведенных из зоны ведения боевых действий из-за потери боеспособности.

По данным, имеющимся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, оккупанты планируют мобилизовать около 500 человек.

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Известно, что мобилизовать намерены тех, кто раньше получил бронь из-за ограниченной или полной непригодности к военной службе.

К слову, в ближайшее время в Урзуфе во время военно-врачебной комиссии будут определять, пригодны ли к службе около 90 военнослужащих армии РФ, которые сейчас лечатся в медицинских учреждениях Горловки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 385-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР Минобороны