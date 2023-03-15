Окупанти планують мобілізувати в Горлівці близько пів тисячі осіб – Генштаб ЗСУ

Березень, 15 в 6:46

Окупанти в тимчасово захопленій Горлівці Донецької області отримали розпорядження щодо проведення чергової хвилі мобілізації в місті.

Такими заходами загарбники прагнуть поповнити склад підрозділів, які тимчасово вивели із зони ведення бойових дій через втрату боєздатності.

За даними, які є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, окупанти планують мобілізувати близько 500 осіб.

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Відомо, що мобілізувати мають намір тих, хто раніше отримав бронь через обмежену або повну непридатність до військової служби.

До слова, найближчим часом в Урзуфі під час військово-лікарської комісії визначатимуть, чи придатні до служби близько 90 військовослужбовців армії РФ, які зараз лікуються в медичних закладах Горлівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 385-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР Міноборони