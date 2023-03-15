Март, 15 в 18:33

Российские оккупанты усиливают режимные мероприятия в отдельных населенных пунктах Херсонской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Отмечается, что из-за собственного бессилия захватчики ведут борьбу с гражданским населением.

— После эффективного огневого поражения 12-13 марта районов сосредоточения противника, и как следствие больших потерь, захватчики усиливают режимные мероприятия в отдельных населенных пунктах Херсонской области. Российские оккупанты обычно перемещаются на гражданских автомобилях, отобранных у местных жителей, — говорится в сообщении.

Также 14 марта отмечено движение колонны оккупантов в сторону Крыма, вместе с награбленным имуществом.

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— В другом населенном пункте Херсонщины противник проводит контрдиверсионные мероприятия. Оправдывая свои действия, обвиняют жителей села в убийстве российского военного, тело которого было найдено, — добавили в Генштабе.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши воины сбили вражеский самолет Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.