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Факты / Україна

Под Бахмутом доброволец из Новой Зеландии спас украинского военного из плена

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Под Бахмутом доброволец из Новой Зеландии спас украинского военного из плена

Во время военной операции под Бахмутом доброволец из Новой Зеландии нашел в подвале пленного украинского бойца Алексея Гордеева.

Об этом сообщает Тelegram-канал Оперативный ВСУ.

– Пока сверху шли бои, раненый Алексей 42 дня лежал в подвале, рядом с убитыми и ранеными товарищами, – говорится в сообщении.

Медики обнаружили у Алексея дырки от пуль и осколков в бедре и спине. За почти полтора месяца плена военный катастрофически похудел, с 80 до 42 кг.

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– Есть было нечего, приходилось питаться крохами. Из-за этого воин похудел с 80 до 42 кг. Воду пил из луж, а когда вода закончилась, приходилось употреблять ядовитый антифриз из нагревателя, – пишет Оперативный ВСУ.

В настоящее время Алексей находится в госпитале в Днепре. Военного уже прооперировали. Теперь лечат от отравления и дистрофии.

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Фото: Оперативный ВСУ

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