Под Бахмутом доброволец из Новой Зеландии спас украинского военного из плена
Во время военной операции под Бахмутом доброволец из Новой Зеландии нашел в подвале пленного украинского бойца Алексея Гордеева.
Об этом сообщает Тelegram-канал Оперативный ВСУ.
– Пока сверху шли бои, раненый Алексей 42 дня лежал в подвале, рядом с убитыми и ранеными товарищами, – говорится в сообщении.
Медики обнаружили у Алексея дырки от пуль и осколков в бедре и спине. За почти полтора месяца плена военный катастрофически похудел, с 80 до 42 кг.
– Есть было нечего, приходилось питаться крохами. Из-за этого воин похудел с 80 до 42 кг. Воду пил из луж, а когда вода закончилась, приходилось употреблять ядовитый антифриз из нагревателя, – пишет Оперативный ВСУ.
В настоящее время Алексей находится в госпитале в Днепре. Военного уже прооперировали. Теперь лечат от отравления и дистрофии.
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Фото: Оперативный ВСУ