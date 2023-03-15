Березень, 15 в 18:33

Російські окупанти посилюють режимні заходи в окремих населених пунктах Херсонської області.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Зазначається, що через власне безсилля загарбники ведуть боротьбу із цивільним населенням.

– Після ефективного вогневого ураження 12-13 березня районів зосередження противника, і як наслідок великих втрат, загарбники посилюють режимні заходи в окремих населених пунктах Херсонської області. Російські окупанти зазвичай переміщуються на цивільних автомобілях, відібраних у місцевих жителів, – йдеться у повідомленні.

Також 14 березня відзначено рух колони окупантів у бік Криму, разом із награбованим майном.

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– В іншому населеному пункті Херсонщини противник проводить контрдиверсійні заходи. Виправдовуючи свої дії, звинувачують мешканців села у вбивстві російського військового, тіло якого було знайдено, – додали у Генштабі.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші воїни збили ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.