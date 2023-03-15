Під Бахмутом доброволець із Нової Зеландії врятував українського військового з полону

Березень, 15 в 15:54

Під час військової операції під Бахмутом доброволець із Нової Зеландії знайшов у підвалі полоненого українського бійця Олексія Гордєєва.

Про це повідомляє Тelegram-канал Оперативний ЗСУ.

– Поки нагорі точилися бої, поранений Олексій 42 дні лежав в підвалі, поруч з убитими та пораненими товаришами, – йдеться у повідомленні.

Медики виявили в Олексія дірки від куль і осколків у стегні та спині. За майже півтора місяця полону військовий катастрофічно схуд, із 80 до 42 кг.

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– Їсти не було чого, доводилося харчуватися крихтами. Через це воїн схуд із 80 до 42 кг. Воду пив з калюжі, а коли вода закінчилася, доводилося вживати отруйний антифриз із нагрівача, – пише Оперативний ЗСУ.

Нині Олексій перебуває у шпиталі у Дніпрі. Військового вже прооперували. Тепер лікують від отруєння та дистрофії.

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Фото: Оперативний ЗСУ