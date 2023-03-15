Март, 15 в 14:08

При Министерстве обороны Украины создали специальный департамент по предотвращению коррупции в сфере оборонных закупок.

Сообщить о признаках коррупционных проявлений может каждый гражданин, заявил исполняющий обязанности директора департамента Сергей Степанян.

— Призываю всех. Военнослужащих, бизнес, журналистов, общественных экспертов и активистов: если вы видите признаки коррупционных проявлений в секторе обороны, прошу предоставлять информацию, — подчеркнул он.

По его словам, сейчас происходит перезагрузка и усиление антикоррупционного подразделения Министерства обороны Украины.

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— Его статус уже повышен с управления до департамента и тем самым расширен штат. Вскоре будет объявлено об отборе на вакантные должности в это подразделение, — добавил Степанян.

Сообщить о возможных нарушениях можно следующим образом:

специальная телефонная линия +38 044 271 39 86;

электронная почта uzvk_mou@post.mil.gov.ua.

Подробнее о работе горячей линии департамента можно ознакомиться по ссылке.

Недавно вокруг Минобороны Украины разгорелся “пищевой” скандал. Он касался закупки продуктов для ВСУ. В ведомстве произошли увольнения, а правоохранители сообщили о ряде подозрений.

Позже министр обороны Алексей Резников признал проблемы ведомства и анонсировал реформы, в частности в системе закупок.