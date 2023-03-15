При Міністерстві оборони України створили спеціальний департамент по запобіганню корупції у сфері оборонних закупівель.

Повідомити про ознаки корупційних проявів може кожен громадянин, заявив виконуючий обов’язки директора департаменту Сергій Степанян.

– Закликаю усіх. Військовослужбовців, бізнес, журналістів, громадських експертів і активістів: якщо ви бачите ознаки корупційних проявів у секторі оборони, прошу надавати інформацію, – наголосив він.

За його словами, наразі відбувається перезавантаження і посилення антикорупційного підрозділу Міністерства оборони України.

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– Його статус вже підвищено з Управління до Департаменту і тим самим розширено штат. Незабаром буде оголошено про відбір на вакантні посади до цього підрозділу, – додав Степанян.

Повідомити про можливі порушення можна наступним чином:

спеціальна телефонна лінія +38 044 271 39 86;

електронна пошта uzvk_mou@post.mil.gov.ua.

Детальніше про роботу “гарячої лінії” департаменту можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, що нещодавно довкола Міноборони України розгорівся “харчовий” скандал. Він стосувався закупівлі продуктів для ЗСУ. У відомстві відбулися звільнення, а правоохоронці повідомили низку підозр.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков визнав проблеми відомства та анонсував реформи, зокрема, в системі закупівель.