Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Після скандалу із закупівлями: при Міноборони створили антикорупційний департамент

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Міноборони України
Фото: Міноборони

При Міністерстві оборони України створили спеціальний департамент по запобіганню корупції у сфері оборонних закупівель.

Повідомити про ознаки корупційних проявів може кожен громадянин, заявив виконуючий обов’язки директора департаменту Сергій Степанян.

– Закликаю усіх. Військовослужбовців, бізнес, журналістів, громадських експертів і активістів: якщо ви бачите ознаки корупційних проявів у секторі оборони, прошу надавати інформацію, – наголосив він.

За його словами, наразі відбувається перезавантаження і посилення антикорупційного підрозділу Міністерства оборони України.

Зараз дивляться

– Його статус вже підвищено з Управління до Департаменту і тим самим розширено штат. Незабаром буде оголошено про відбір на вакантні посади до цього підрозділу, – додав Степанян.

Повідомити про можливі порушення можна наступним чином:

  • спеціальна телефонна лінія +38 044 271 39 86;
  • електронна пошта uzvk_mou@post.mil.gov.ua.

Детальніше про роботу “гарячої лінії” департаменту можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, що нещодавно довкола Міноборони України розгорівся “харчовий” скандал. Він стосувався закупівлі продуктів для ЗСУ. У відомстві відбулися звільнення, а правоохоронці повідомили низку підозр.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков визнав проблеми відомства та анонсував реформи, зокрема, в системі закупівель.

Читайте
Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму – Шмигаль

Джерело: Міноборони
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка