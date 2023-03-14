Март, 14 в 21:09

Контрнаступление Вооруженных сил Украины не будет зависеть от вопроса передачи самолетов Украине.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга в Одессе.

— Авиационная платформа нужна нам как усиление нашей противовоздушной обороны. Недостаточно систем Patriot, NASAMS, Crotale и так далее. Поэтому прежде всего мы боремся на дипломатическом фронте, убеждая партнеров, что нужно принять решение об основном боевом самолете как элементе защиты в первую очередь, – сказал он.

Глава Минобороны добавил, что вопрос самолетов не повлияет на будущее контрнаступление украинских защитников, впрочем, это помогло бы сохранить как можно больше человеческих жизней и улучшить наступательные возможности наших воинов.

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Алексей Резников считает, что контрнаступление ВСУ зависит от трех факторов:

перевод врага в оборону;

прекращения его доминирования в воздухе;

уничтожение логистики.

— В этих трех факторах, два — это авиация. Поэтому чем скорее получим современный самолет, тем лучше, — отметил министр.

Напомним, министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что сегодня страны Запада ведут дискуссии относительно типа истребителей, которые они могли бы передать Украине для усиления противовоздушной обороны.

Источник: Ukraine Media Center Odesa