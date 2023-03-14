Контрнаступление ВСУ не будет зависеть от вопроса поставок самолетов Украине – Резников
Контрнаступление Вооруженных сил Украины не будет зависеть от вопроса передачи самолетов Украине.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга в Одессе.
— Авиационная платформа нужна нам как усиление нашей противовоздушной обороны. Недостаточно систем Patriot, NASAMS, Crotale и так далее. Поэтому прежде всего мы боремся на дипломатическом фронте, убеждая партнеров, что нужно принять решение об основном боевом самолете как элементе защиты в первую очередь, – сказал он.
Глава Минобороны добавил, что вопрос самолетов не повлияет на будущее контрнаступление украинских защитников, впрочем, это помогло бы сохранить как можно больше человеческих жизней и улучшить наступательные возможности наших воинов.
Алексей Резников считает, что контрнаступление ВСУ зависит от трех факторов:
- перевод врага в оборону;
- прекращения его доминирования в воздухе;
- уничтожение логистики.
— В этих трех факторах, два — это авиация. Поэтому чем скорее получим современный самолет, тем лучше, — отметил министр.
Напомним, министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что сегодня страны Запада ведут дискуссии относительно типа истребителей, которые они могли бы передать Украине для усиления противовоздушной обороны.
Источник: Ukraine Media Center Odesa