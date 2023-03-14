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Факты / Україна

Контрнаступление ВСУ не будет зависеть от вопроса поставок самолетов Украине – Резников

Илья Нежигай, редактор ленты
Резніков
Фото: Минобороны

Контрнаступление Вооруженных сил Украины не будет зависеть от вопроса передачи самолетов Украине.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга в Одессе.

— Авиационная платформа нужна нам как усиление нашей противовоздушной обороны. Недостаточно систем Patriot, NASAMS, Crotale и так далее. Поэтому прежде всего мы боремся на дипломатическом фронте, убеждая партнеров, что нужно принять решение об основном боевом самолете как элементе защиты в первую очередь, – сказал он.

Глава Минобороны добавил, что вопрос самолетов не повлияет на будущее контрнаступление украинских защитников, впрочем, это помогло бы сохранить как можно больше человеческих жизней и улучшить наступательные возможности наших воинов.

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Алексей Резников считает, что контрнаступление ВСУ зависит от трех факторов:

  • перевод врага в оборону;
  • прекращения его доминирования в воздухе;
  • уничтожение логистики.

— В этих трех факторах, два — это авиация. Поэтому чем скорее получим современный самолет, тем лучше, — отметил министр.

Напомним, министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что сегодня страны Запада ведут дискуссии относительно типа истребителей, которые они могли бы передать Украине для усиления противовоздушной обороны.

ИсточникUkraine Media Center Odesa

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