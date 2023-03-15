В домах вокруг выбило стекла: в Харькове – прилет по гражданской инфраструктуре
15 марта российские войска нанесли удар по Харькову.
Обновлено в 10:47. В районе места прилета – только жилые дома и городская инфраструктура, отмечает городской глава Игорь Терехов.
В домах вокруг, отмечает мэр, выбило стекла.
Обновлено в 10:44. Российские войска еще раз ударили по гражданской инфраструктуре города.
По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
На месте работают экстренные службы. Масштабы разрушений уточняются.
Обновлено в 10:20. Как только в городе раздались взрывы, глава ОВА предупредил жителей Харькова и области о том, что оккупанты снова наносят удары.
Глава области призвал людей не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях.
По данным мониторинговых каналов, россияне применяли для ударов по Харьковской области зенитно-ракетные комплексы С-300.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 385-е сутки.
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