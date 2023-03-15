У будинках навколо повибивало шибки: у Харкові – приліт по цивільній інфраструктурі

Березень, 15 в 10:47

15 марта російські війська завдали удару по Харкову.

Оновлено о 10:47. У районі місця прильоту – лише житлові будинки та міська інфраструктура, наголошує міський голова Ігор Терехов.

У будинках навколо, зазначає мер, повибивало шибки.

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Оновлено о 10:44. Російські війська вкотре вдарили по цивільній інфраструктурі міста.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, повідомляє керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються.

Оновлено о 10:20. Щойно в місті пролунали вибухи, очільник ОВА попередив жителів Харкова і області про те, що окупанти знову завдають ударів.

Очільник області закликав людей не ігнорувати сигналів тривоги та залишатися в укриттях.

За даними моніторингових каналів, росіяни застосовували для ударів по Харківщині зенітно-ракетні комплекси С-300.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 385-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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