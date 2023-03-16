Сколько украинцев не собирается сразу возвращаться домой после войны — опрос

Март, 15 в 23:55

Почти половина беженцев (45%) из Украины планируют остаться в Польше на более длительный период — по крайней мере, на год или несколько лет после окончания войны. При этом в марте 2022 года о таком желании заявляли 31% беженцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса Военные беженцы из Украины. Год в Польше, проведенного Миграционной платформой EWL и Центром восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии премьер-министра Польши.

В свою очередь доля беженцев, которые хотят остаться в Польше на постоянное проживание, уменьшилась и сейчас составляет 6%.

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Около трети (32%) украинских беженцев в Польше намерены как можно скорее вернуться в Украину. Еще 16% не знают о своих планах относительно возвращения в Украину.

По мнению авторов исследования, достаточно велик процент тех, кто планирует остаться в Польше дольше. Это результат работы польского общества и работодателей, центральных и местных органов власти страны, которые справились с принятием, обеспечением основных потребностей, адаптацией законодательства и профессиональной активизацией беженцев из Украины.

— Большая часть беженцев после окончания войны будет ждать еще некоторое время, чтобы окончательно убедиться, что в Украине безопасно и стоит ли возвращаться. Кроме того, большинство беженцев, а именно 84% нашли работу, устроили детей в сады и школы, открыли свой бизнес и получают в Польше образование. Некоторые уже создали семью, некоторым некуда ехать из-за разбомбленных домов. Поэтому перед ними предстанет выбор – возвращаться в Украину или продлевать жизнь в Польше, – прокомментировал результаты исследования директор департамента международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

Кроме того, исследование показало, что большинство беженцев из Украины (83%) находятся в Польше уже более полугода. Более половины респондентов (51%) прибыли в первые три месяца после начала полномасштабной войны.

В свою очередь, треть беженцев приехала в период с мая по июль прошлого года. Только 5% людей решили приехать в Польшу в конце 2022-начале 2023 года, после усиления атак на критическую инфраструктуру и гражданские объекты Украины.

Ранее сообщалось, что большинство трудоспособных украинцев, выехавших из-за войны в Польшу, трудоустроились в этой стране (84%). Почти четверть (27%) трудоустроенных в Польше беженцев нашли работу в течение первого месяца по прибытию в Польшу.