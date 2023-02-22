Как украинским медикам трудоустроиться в Польше: что понадобится и куда обращаться
Из-за полномасштабной войны в Украине в Польшу переехали миллионы украинцев. Среди них немало медработников.
Для украинских медиков польские власти даже упростили прием на работу. Благодаря этому в течение 2022 года почти 2 тыс. врачей из Украины получили разрешение на трудоустройство.
Согласно законодательству, врачи и медсестры, которые прибыли в Польшу из Украины после 24 февраля, могут получить право на работу по профессии на срок до одного года.
Однако наши медики имеют право выполнять только четко определенные обязанности и только под наблюдением руководителей. По истечению года, по желанию работника, можно продлить контракт.
После этого украинские медики смогут выполнять должностные обязанности самостоятельно, без дополнительного контроля и строгих ограничений.
Как получить годовое разрешение на работу медиком в Польше — условия
Все условия для трудоустройства опубликованы на сайте Министерства здоровья Польши.
Первое, что необходимо сделать, — подать в министерство заявление о получении разрешения на трудоустройство в Польше по профессии.
К заявлению следует приложить следующие документы:
- письменную декларацию о знании польского языка;
- заявление о полной дееспособности;
- справку от медучреждения о сроке, на который работник там будет трудоустроен, с полным описанием своих обязанностей (они должны соответствовать квалификации);
- медицинскую справку о состоянии здоровья, подтверждающую возможность работать по профессии;
- документ, подтверждающий отсутствие судимости в связи с профессиональной деятельностью;
- документ, подтверждающий профессиональный стаж работы в Украине не менее трех лет (в течение последних пяти лет);
- свой диплом с переводом на польский.
Особое внимание будут уделять подтверждению (нострификации) диплома украинского медицинского вуза.
В понимании польского законодательства, после этой процедуры врач освобождается от всевозможных ограничений и становится медиком. То есть процедуру нострификации никто не отменял. Это желательно сделать в течение ближайших пяти лет.
Также врач обязательно должен учить польский язык. С этой целью украинским медикам часто организуют бесплатные языковые курсы.
Согласие или отказ на ведение врачебной деятельности предоставляет министр здравоохранения (после проверки всех документов). Документ выдается в форме административного решения, которое вступает в силу сразу.
Кто имеет право работать по упрощенной процедуре:
- Врачи, которые имеют трехлетний стаж работы – они могут трудоустроиться в любом медицинском центре, который готов взять их на работу.
- Выпускникам медицинских вузов, которые закончили по меньшей мере пятилетнее обучение и прошли интернатуру, разрешено работать только в медицинском учреждении, предназначенном для оказания медицинских услуг пациентам, страдающим Covid-19.
Если же вы хотите сразу осуществлять врачебную практику самостоятельно, вам придется пройти следующие этапы:
- Сдать языковой экзамен в главной врачебной палате Польши (NIL).
- Пройти нострификацию диплома медицинского специалиста.
- Пройти последипломную стажировку (полное или частичное признание интернатуры, пройденной на родине) – staż podyplomowy.
- Сдать итоговый медицинский экзамен LEK (Lekarski Egzamin Koncowy).
Стоит отметить, что спрос на медицинские услуги в Польше растет. Количество практикующих семейных врачей в соотношении с количеством населения в Польше — самое низкое в Европе. Кроме этого, остро ощущается нехватка медсестер.
Что касается зарплат, то врач в Польше получает от €3 тыс. в месяц, а медсестра – от €800. Более того, ночные дежурства оплачиваются отдельно и считаются источником дополнительного дохода. Их стоимость — от €100 за смену.