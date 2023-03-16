Скільки українців не збирається одразу повертатися додому після війни – опитування

Березень, 15 в 23:55

Майже половина біженців (45%) з України планують залишитися у Польщі на довший період — принаймні на рік або кілька років після закінчення війни. При цьому у березні 2022 року про таке бажання заявляли 31% воєнних біженців.

Про це свідчать дані опитування Воєнні біженці з України. Рік у Польщі, яке було проведене Міграційною платформою EWL та Центром східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії прем’єр-міністра Польщі.

У свою чергу, частка біженців, які бажають залишитися в Польщі на постійне проживання, зменшилася і зараз становить 6%.

Зараз дивляться

Майже третина (32%) українських біженців у Польщі має намір якомога швидше повернутися в Україну. Ще 16% не знають про свої плани щодо повернення в Україну.

На думку авторів дослідження, досить великий відсоток тих, хто планує залишитися в Польщі надовше. Це результат роботи польського суспільства та роботодавців, центральних та місцевих органів влади країни, які впоралися із прийняттям, забезпеченням основних потреб, адаптацією законодавства та професійною активізацією біженців з України.

– Велика частка біженців після закінчення війни буде очікувати ще певний час, щоби остаточно переконатися, що в Україні безпечно і чи варто повертатися. Крім того, більшість біженців, а саме 84% знайшли роботу, влаштували дітей у садки і школи, відкрили свій бізнес і отримують у Польщі освіту. Деякі вже створили родину, декому немає куди їхати через розбомблені будинки. Тому перед ними повстане вибір – повертатися в Україну чи продовжувати життя у Польщі, -прокоментував результати дослідження директор департаменту міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

Крім того, дослідження показало, що більшість біженців з України (83%) перебуває у Польщі вже понад пів року. Більше половини респондентів (51%) прибули у перші три місяці після початку повномасштабної війни.

У свою чергу, третина біженців прибула у період від травня до липня минулого року. Лише 5% людей вирішили приїхати до Польщі наприкінці 2022-на початку 2023 року, після посилення атак на критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти України.

Раніше повідомляли, що більшість працездатних українців, які виїхали через війну до Польщі, працевлаштувалися в цій країні (84%). Майже чверть (27%) працевлаштованих у Польщі біженців знайшли роботу протягом першого місяця після прибуття до Польщі.