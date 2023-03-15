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США принимают меры для того, чтобы сбитый беспилотник не попал в чужие руки — CNN

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
США принимают меры для того, чтобы сбитый беспилотник не попал в чужие руки — CNN
Фото: Depositphotos

США предпринимают шаги, чтобы сбитый над Черным морем беспилотник MQ-9 Reaper не попал в чужие руки.

Об этом CNN рассказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

— Не вдаваясь в подробности, я могу сказать, что мы предприняли шаги для защиты наших активов в отношении этого конкретного беспилотника. И это собственность Соединенных Штатов. Мы, очевидно, не хотим, чтобы кто-то получил это в свои руки, кроме нас, — сказал Джон Кирби.

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Источник: CNN
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