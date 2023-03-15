США принимают меры для того, чтобы сбитый беспилотник не попал в чужие руки — CNN

США предпринимают шаги, чтобы сбитый над Черным морем беспилотник MQ-9 Reaper не попал в чужие руки.

Об этом CNN рассказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

— Не вдаваясь в подробности, я могу сказать, что мы предприняли шаги для защиты наших активов в отношении этого конкретного беспилотника. И это собственность Соединенных Штатов. Мы, очевидно, не хотим, чтобы кто-то получил это в свои руки, кроме нас, — сказал Джон Кирби.