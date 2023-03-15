Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

США вживають заходів для того, щоб збитий MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки – CNN

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
США вживають заходів для того, щоб збитий MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки – CNN
Фото: Depositphotos

США роблять кроки, щоб збитий над Чорним морем безпілотник MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки.

Про це CNN розповів координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

– Не вдаючись до подробиць, я можу сказати, що ми зробили кроки для захисту наших активів щодо цього конкретного безпілотника. І це власність Сполучених Штатів. Ми, очевидно, не хочемо, щоби хтось отримав це в свої руки, крім нас, – сказав Джон Кірбі.

Читайте
Атака росіян на дрон MQ-9 Reaper шокувала військових США – NYT

Зараз дивляться

Джерело: CNN
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка