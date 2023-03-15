США вживають заходів для того, щоб збитий MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки – CNN

США роблять кроки, щоб збитий над Чорним морем безпілотник MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки.

Про це CNN розповів координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

– Не вдаючись до подробиць, я можу сказати, що ми зробили кроки для захисту наших активів щодо цього конкретного безпілотника. І це власність Сполучених Штатів. Ми, очевидно, не хочемо, щоби хтось отримав це в свої руки, крім нас, – сказав Джон Кірбі.