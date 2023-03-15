Занервничал, когда увидел патрульных: в Киевской области задержали, вероятно, солдата РФ
На Петропавловской Борщаговке патрульные задержали мужчину, который, по всей вероятности, является солдатом Вооруженных сил России.
39-летнего мужчину остановили после того, как тот занервничал и резко изменил направление движения, увидев служебный автомобиль патрульных.
Подозреваемый был задержан вечером 14 марта вблизи одного из магазинов на улице Соборной.
То, что задержанный, вероятно, является солдатом Вооруженных сил РФ, а поэтому причастен к деятельности против Украины, инспекторы установили, запросив его документы.
Для дополнительной проверки патрульные привезли мужчину в ближайший участок полиции, где передали его следователям.
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Источник: Патрульная полиция Киевской области