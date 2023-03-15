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Факты / Україна

Занервничал, когда увидел патрульных: в Киевской области задержали, вероятно, солдата РФ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Затриманий солдат РФ у Петропавлівській Борщагівці

На Петропавловской Борщаговке патрульные задержали мужчину, который, по всей вероятности, является солдатом Вооруженных сил России.

39-летнего мужчину остановили после того, как тот занервничал и резко изменил направление движения, увидев служебный автомобиль патрульных.

Подозреваемый был задержан вечером 14 марта вблизи одного из магазинов на улице Соборной.

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То, что задержанный, вероятно, является солдатом Вооруженных сил РФ, а поэтому причастен к деятельности против Украины, инспекторы установили, запросив его документы.

Для дополнительной проверки патрульные привезли мужчину в ближайший участок полиции, где передали его следователям.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 385-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Патрульная полиция Киевской области

Фото: Патрульная полиция Киевской области

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