Март, 15 в 11:40

На Петропавловской Борщаговке патрульные задержали мужчину, который, по всей вероятности, является солдатом Вооруженных сил России.

39-летнего мужчину остановили после того, как тот занервничал и резко изменил направление движения, увидев служебный автомобиль патрульных.

Подозреваемый был задержан вечером 14 марта вблизи одного из магазинов на улице Соборной.

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То, что задержанный, вероятно, является солдатом Вооруженных сил РФ, а поэтому причастен к деятельности против Украины, инспекторы установили, запросив его документы.

Для дополнительной проверки патрульные привезли мужчину в ближайший участок полиции, где передали его следователям.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 385-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Патрульная полиция Киевской области

Фото: Патрульная полиция Киевской области