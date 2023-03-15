Занервував, коли побачив патрульних: на Київщині затримали, імовірно, солдата РФ

Березень, 15 в 11:40

У Петропавлівській Борщагівці патрульні затримали чоловіка, який, імовірно, є солдатом Збройних сил Росії.

39-річного чоловіка зупинили після того, як той занервував та різко змінив напрям руху, побачивши службове авто патрульних.

Підозрілого чоловіка затримали ввечері 14 березня поблизу одного з магазинів на вулиці Соборній.

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Те, що затриманий, імовірно, є солдатом Збройних сил РФ, а тому є причетним до діяльності проти України, інспектори встановили, запитавши його документи.

Задля додаткової перевірки патрульні привезли чоловіка до найближчого відділку поліції, де передали його слідчим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 385-ту добу.

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Джерело: Патрульна поліція Київської області

Фото: Патрульна поліція Київської області