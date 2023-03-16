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Факты / Україна

На Херсонщине оккупанты пытались заплатить за алкоголь и продукты краденой техникой

Татьяна Забожко, редактор ленты
алкоголь супермаркет
Фото: Depositphotos

На временно оккупированной территории Херсонской области российские военные после серии обысков пытались рассчитаться в местных магазинах за продукты и алкоголь краденой техникой.

Об этом 16 марта сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам заместителя главы оборонного ведомства, оккупанты предлагали продавцам ворованные мелкие предметы бытовой техники, посуду, ноутбуки и смартфоны.

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Наворовали имущество захватчики на прошлой неделе в населенных пунктах Раздольное, Каланчак, Новая Збурьевка и Голая Пристань под предлогом проведения якобы антитеррористических мероприятий.

Российские военные осуществляли обыски в домах местных жителей, в том числе и во временно покинутых владельцами.

Более габаритные вещи – холодильники, стиральные машины, телевизоры и т. п. – оккупанты вывезли военными грузовыми автомобилями, которыми доставляли боеприпасы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 386-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Анна Маляр

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