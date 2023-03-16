На Херсонщині окупанти намагалися заплатити за алкоголь і продукти краденою технікою

Березень, 16 в 13:28

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські військові після серії обшуків намагались розрахуватись у місцевих магазинах за продукти та алкоголь краденою технікою.

Про це 16 березня повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За словами заступника очільника оборонного відомства, окупанти пропонували продавцям крадені дрібні предмети побутової техніки, посуд, ноутбуки та смартфони.

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Накрали майно загарбники минулого тижня в населених пунктах Роздольне, Каланчак, Нова Збур’ївка та Гола Пристань під приводом проведення нібито антитерористичних заходів.

Російські військові здійснювали обшуки в будинках місцевих жителів, зокрема й у тимчасово покинутих власниками.

Більш габаритні речі – холодильники, пральні машини, телевізори тощо – окупанти вивезли військовими вантажними автомобілями, якими доставляли боєприпаси.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 386-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ганна Маляр