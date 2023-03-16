Март, 16 в 1:23

Евросоюз планирует выделить €500 млн на ускорение производства боеприпасов калибра 155 мм, чтобы в будущем передать их Украине.

Об этом заявил комиссар Евросоюза по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала, Майрид МакГиннесс.

Он напомнил, что за последний год весь Европейский Союз мобилизовал все свои инструменты в поддержку Украины, включая значительную военную поддержку, что по самым скромным подсчетам, поддержка от ЕС оцениваются в €12 млрд.

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— Однако министр обороны Украины (Алексей Резников, — Ред.) сообщил нам, что у них есть срочная необходимость обеспечить стабильные поставки артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Эта срочная потребность требует скоординированного европейского ответа, и именно это недавно предложила (Европейская) комиссия вместе с Высоким представителем и Европейским оборонным агентством, — сказал он.

По его словам, это будет “амбициозный, прагматичный и быстрый” ответ по трем “неразрывно связанным направлениям”:

По его словам, необходимо немедленно перевести боеприпасы из существующих запасов;

структурировать спрос путем размещения массовых заказов в европейской промышленности, покрывая потребности как Украины, так и государств-членов;

Массово и быстро увеличить европейские производственные мощности, что является необходимым условием для выполнения этих заказов.

— Чтобы быстро оказать Украине необходимую поддержку, мы должны действовать параллельно по этим трем направлениям. Без увеличения промышленного производства мы не создадим уверенности в том, что государства-члены будут передавать больше боеприпасов из своих запасов. Мы хотим, чтобы они знали, что эти запасы будут быстро пополнены перед лицом угрозы, которая, вероятно, будет длиться долго, — добавил еврокомиссар.

МакГиннесс добавил, что целевая группа по оборонным закупкам составила “довольно точную промышленную карту производственных мощностей” по выпуску боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов.

— Мы определили 15 производителей в 11 государствах-членах (ЕС). Мы также знаем, что текущие производственные мощности Евросоюза больше, чем у многих наших партнеров за пределами ЕС. Однако почти все это производство уже законтрактовано, — отметил он.

При этом есть и хорошие новости, считает еврокомиссар.

— Потенциал промышленности ЕС по производству 155-миллиметровых боеприпасов остается значительным. Нам необходимо раскрыть этот потенциал. Подписание крупных контрактов, консолидированных на европейском уровне, послужит соответствующим сигналом для промышленности к действию, — сказал он и отметил, что это не является гарантией своевременных поставок.

Он подчеркнул, что промышленные цели Евросоюза будут включать сокращение время производства и увеличения объемов производства.

— Комиссия готова мобилизовать свое регулятивное влияние и имеющиеся ресурсы, если это необходимо, чтобы поддержать оборонную промышленность в наращивании производства. Мы работаем над всеми вариантами, включая мобилизацию бюджета ЕС, если потребуется. Если говорить более конкретно, то недавно мы положили на стол переговоров Закон об укреплении европейской оборонной промышленности (посредством) общих закупок. Этот краткосрочный инструмент с €500 млн может быть использован для ускорения промышленного производства необходимых боеприпасов, — сказал МакГиннесс.

Он добавил, что поддержка со стороны Европейского парламента для достижения быстрого соглашения будет крайне важна.

— При необходимости мы готовы мобилизовать и другие ресурсы, — сказал еврокомиссар.

Чиновник добавил, что его коллега, евроомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, уже начал посещать каждую из 15 компаний, определенных Целевой группой, чтобы напрямую обсудить с ними их проблемы и понять, как Евросоюз может помочь им увеличить производственные мощности.

В начале марта министр обороны Алексей Резников направил письмо своим коллегам из стран Евросоюза, в котором сообщил, что у Украины есть потребность в увеличении количества боеприпасов и артиллерийских снарядов, которые предоставляет ЕС.

Впоследствии, верховный представитель Союза Жозеп Боррель заявил, что соглашение о военной помощи Украине со стороны ЕС будет достигнуто во время встречи министров иностранных дел и обороны Евросоюза 20 марта.