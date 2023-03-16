Март, 16 в 13:45

Российские войска потеряли в Украине минимум 15 основных боевых танков Т-90М Прорыв. Данную технику оккупанты называли “непобедимой” и “совершенной”. Однако это оказалось очередным мифом.

Об этом рассказал представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ, старший лейтенант Андрей Рудык.

Он напомнил, что это основной боевой танк, принятый на вооружение ВС РФ в 2020 году, так называемая глубокая модернизация танка Т-90. Некоторые конструкторские решения были “заимствованы” у боевых танков стран НАТО.

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– Российская пропаганда систематически культивировала миф о безупречности и непобедимости этого танка. При этом упор делался именно на “русскости” машины. Москве было очень важно доказать свою способность создавать высокотехнологичное вооружение, – отметил Рудык.

По его словам, россияне позиционировали танк Т-90М как технику, способную проломить оборону стран НАТО.

– Россияне думали, что смогли запугать своим танком весь цивилизованный мир, и сами поверили в то, что за трое суток гусеницы Т-90М будут разрушать асфальт нашего Крещатика… На сегодняшний день ВС РФ потеряли в Украине 15 единиц Т-90М, — подчеркнул Рудык.

Он уточнил, что в эту статистику попали только те случаи, по которым есть неопровержимые доказательства в виде фото- и видеофиксации. Не исключено, что рашисты потеряли “гораздо больше единиц Т-90М”.

Во время полномасштабной войны впервые “непобедимый” Т-90М был уничтожен военнослужащим бригады территориальной обороны Харькова. Защитник применил шведский ручной противотанковый гранатомет Carl Gustaf.

– Произошло это еще 4 мая 2022 года вблизи Старого Салтова Харьковской области. Оружие за $20 тыс. уничтожило машину за $5 млн, – заявил Рудык.

Он добавил, что сейчас враг практически не использует эти танки при ведении боевых действий против Украины.

– Чтобы окончательно не позорить себя, Россия боится подставлять эти танки под удары оружия, предоставленного Украине западными партнерами. Т-90М оказался машиной для парадов и так называемых танковых биатлонов, — сообщил Рудык.

РФ имела на вооружении всего 100 единиц таких танков в начале полномасштабной агрессии. А сейчас западные санкции превратили производство этой техники из серийного в поштучное.

Рудык объяснил, что оккупанты пытаются использовать микросхемы и чипы невоенного назначения и разного происхождения, что существенно снизило “производственный ресурс электроники Т-90М”.

Поэтому враг вынужден расконсервировать старые танки Т-62 и Т-72.

Недавно британская разведка сообщала, что за неимением техники РФ перебрасывает в Украину 60-летние основные боевые танки Т-62.

Источник: Military Media Center, Военное телевидение Украины