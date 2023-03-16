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Факты / Україна

Не такие уж “непобедимые”: РФ потеряла в Украине минимум 15 боевых танков Т-90М

Юлия Соколова, редактор ленты
Російський танк Т-90
Фото: Getty Images

Российские войска потеряли в Украине минимум 15 основных боевых танков Т-90М Прорыв. Данную технику оккупанты называли “непобедимой” и “совершенной”. Однако это оказалось очередным мифом.

Об этом рассказал представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ, старший лейтенант Андрей Рудык.

Он напомнил, что это основной боевой танк, принятый на вооружение ВС РФ в 2020 году, так называемая глубокая модернизация танка Т-90. Некоторые конструкторские решения были “заимствованы” у боевых танков стран НАТО.

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Российская пропаганда систематически культивировала миф о безупречности и непобедимости этого танка. При этом упор делался именно на “русскости” машины. Москве было очень важно доказать свою способность создавать высокотехнологичное вооружение, – отметил Рудык.

По его словам, россияне позиционировали танк Т-90М как технику, способную проломить оборону стран НАТО.

– Россияне думали, что смогли запугать своим танком весь цивилизованный мир, и сами поверили в то, что за трое суток гусеницы Т-90М будут разрушать асфальт нашего Крещатика… На сегодняшний день ВС РФ потеряли в Украине 15 единиц Т-90М, — подчеркнул Рудык.

Он уточнил, что в эту статистику попали только те случаи, по которым есть неопровержимые доказательства в виде фото- и видеофиксации. Не исключено, что рашисты потеряли “гораздо больше единиц Т-90М”.

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Во время полномасштабной войны впервые “непобедимый” Т-90М был уничтожен военнослужащим бригады территориальной обороны Харькова. Защитник применил шведский ручной противотанковый гранатомет Carl Gustaf.

– Произошло это еще 4 мая 2022 года вблизи Старого Салтова Харьковской области. Оружие за $20 тыс. уничтожило машину за $5 млн, – заявил Рудык.

Он добавил, что сейчас враг практически не использует эти танки при ведении боевых действий против Украины.

Чтобы окончательно не позорить себя, Россия боится подставлять эти танки под удары оружия, предоставленного Украине западными партнерами. Т-90М оказался машиной для парадов и так называемых танковых биатлонов, — сообщил Рудык.

РФ имела на вооружении всего 100 единиц таких танков в начале полномасштабной агрессии. А сейчас западные санкции превратили производство этой техники из серийного в поштучное.

Рудык объяснил, что оккупанты пытаются использовать микросхемы и чипы невоенного назначения и разного происхождения, что существенно снизило “производственный ресурс электроники Т-90М”.

Поэтому враг вынужден расконсервировать старые танки Т-62 и Т-72.

Недавно британская разведка сообщала, что за неимением техники РФ перебрасывает в Украину 60-летние основные боевые танки Т-62.

Источник: Military Media Center, Военное телевидение Украины

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