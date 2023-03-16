Березень, 16 в 13:45

Російські війська втратили в Україні щонайменше 15 основних бойових танків Т-90М Прорив. Цю техніку окупанти називали “непереможною” та “досконалою”. Однак це виявилося черговим міфом.

Про це розповів сьогодні представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ, старший лейтенант Андрій Рудик.

Він нагадав, що це основний бойовий танк, прийнятий на озброєння ЗС РФ у 2020 році, так звана глибока модернізація танка Т-90. Деякі конструкторські рішення були “позичені” в бойових танків країн НАТО.

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– Російська пропаганда систематично культивувала міф про бездоганність та непереможність цього танка. Наголос робився саме на “російськості” машини. Москві було вкрай важливо довести свою спроможність створювати високотехнологічне озброєння, – зазначив Рудик.

За його словами, росіяни позиціонували танк Т-90М як такий, що зможе проломити оборону країн НАТО.

– Росіяни думали, що змогли залякати своїм танком увесь цивілізований світ, і самі повірили в те, що за три доби гусениці Т-90М руйнуватимуть асфальт нашого Хрещатика… На сьогодні ЗС РФ втратили в Україні 15 одиниць Т-90М, – наголосив Рудик.

Він уточнив, що в цю статистику потрапили лише ті випадки, за якими є беззаперечні докази у вигляді фото- та відеофіксації. Є ймовірність, що рашисти втратили “значно більше одиниць Т-90М”.

Під час повномасштабної війни вперше “непереможний” Т-90М був знищений військовим бригади територіальної оборони Харкова. Захисник застосував шведський ручний протитанковий гранатомет Carl Gustaf.

– Сталося це ще 4 травня 2022 року поблизу Старого Салтова, що на Харківщині. Зброя за $20 тис. знищила машину за $5 млн, – заявив Рудик.

Він додав, що зараз ворог практично не використовує ці танки під час ведення бойових дій проти України.

– Щоб остаточно не ганьбити себе, Росія боїться підставляти ці танки під удари зброї, наданої Україні західними партнерами. Т-90М виявився машиною для парадів та так званих танкових біатлонів, – повідомив Рудик.

РФ мала на озброєнні лише 100 одиниць таких танків на початку повномасштабної агресії. А зараз західні санкції перетворили виробництво цієї техніки із серійного на поштучне.

Рудик пояснив, що окупанти намагаються використовувати мікросхеми та чипи невійськового призначення та різного походження, що суттєво знизило “виробничий ресурс електроніки Т-90М”.

Тому ворог змушений розконсервовувати старі танки Т-62 та Т-72.

Нещодавно британська розвідка повідомляла, що через брак техніки РФ перекидає в Україну 60-річні основні бойові танки Т-62.

Джерело: Military Media Center, Військове телебачення України