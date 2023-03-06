Из-за нехватки техники РФ перебрасывает в Украину 60-летние танки – разведка Британии

Март, 06 в 10:24

Из-за большой потери тяжелой бронетехники оккупанты перебрасывают в Украину устаревшие танки, которые имеют множество уязвимых мест на современном поле боя.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

– Российские военные, продолжают использовать 60-летние основные боевые танки Т-62. Существует реальная возможность того, что даже подразделения 1-й гвардейской танковой армии, которая, как считается, является главным танковым соединением России, будут перевооружены на Т-62, чтобы восполнить прежние потери, — говорится в сообщении.

В последние дни в Украине были обнаружены российские бронетранспортеры БТР-50, которые впервые поступили на вооружение в 1954 году.

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– С лета 2022 года около 800 Т-62 было снято с хранения, и некоторые из них получили модернизированные прицельные системы, которые, скорее всего, повысят их эффективность в ночное время, — рассказали в Минобороны Великобритании.

Как отмечается в сообщении, оба эти старинные типы машин будут иметь множество уязвимых мест на современном поле боя, включая отсутствие современной взрыво-реактивной брони.

Напомним, ранее в британской разведке сообщали, что из-за нехватки боеприпасов РФ отправляет своих солдат на штурм украинских позиций с лопатами.

Тем временем ВСУ усиливают позиции на Бахмутском направлении элитными войсками и подвигают ЧВК Вангера к северным окраинам города.