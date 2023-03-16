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Факты / Україна

Обороной Бахмута ВСУ дают возможность бригадам подготовиться к наступлению — Череватый

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Пока украинские защитники удерживают Бахмут в Донецкой области, их побратимы готовятся к будущему наступлению.

Об этом рассказал представитель Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона.

— Сейчас в Бахмуте происходит оборонительная операция. И главная задача — сдерживать врага, нанося ему при этом колоссальные потери. Это как раз предвестник будущих действий, о которых вы сказали (наступление, — РЕД.), которых ожидает все украинское общество. ВСУ истощают, обескровливают врага, кроме боевой мощи, ломая его морально-психологическое состояние, — сказал Череватый.

Он добавил, что пока военные проводят оборонительную операцию на Бахмутском направлении, их побратимы в Украине и за рубежом изучают новую технику и тактику боевых действий.

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— И именно бойцами в первую очередь Бахмутского направления и в целом на Востоке готовится основа: когда будут готовы наши бригады, они смогут уверенно выйти на этого в значительной степени надломленного врага и гораздо быстрее выбросить его за пределы нашей страны, — отметил Череватый.

Ранее на очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего все участники высказались за дальнейшее удержание и защиту города Бахмута Донецкой области.

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Источник: телемарафон

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