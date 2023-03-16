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Факти / Україна

Обороною Бахмута ЗСУ дають можливість бригадам підготуватись до наступу – Череватий

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Поки українські захисники утримують Бахмут на Донеччині, їхні побратими готуються до майбутнього наступу.

Про це розповів речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий в етері телемарафону.

– Зараз у Бахмуті відбувається оборонна операція. І головне завдання – стримувати ворога, завдаючи йому при цьому колосальних втрат. Це якраз провісник майбутніх дій, про які ви сказали (наступ, – РЕД.), на які очікує все українське суспільство. ЗСУ виснажують, знекровлюють ворога, крім бойової міці, ламаючи його морально-психологічний стан, – сказав Череватий.

Він додав, що поки військові проводять оборонну операцію на Бахмутському напрямку, їхні побратими в Україні та за кордоном вивчають нову техніку та тактику бойових дій.

Зараз дивляться

– І саме бійцями в першу чергу Бахмутського напрямку і в цілому на Сході готується підґрунтя: коли будуть готові наші бригади, вони зможуть впевнено вийти на цього значною мірою надламаного ворога і набагато швидше викинути його за межі нашої країни, – наголосив Череватий.

Раніше на черговому засіданні Ставки верховного головнокомандувача всі учасники висловились за подальше утримання й захист міста Бахмута Донецької області.

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