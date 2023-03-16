Март, 16 в 12:50

В начале полномасштабной войны россияне предлагали министру обороны Украины Алексею Резникову, чтобы наша страна объявила о капитуляции.

Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на собственные источники. По словам собеседника медиа, Резников “послал их нах*й”.

Разговор состоялся во время переговоров в Бресте, которые длились в феврале-марте 2022 года. Украинская делегация во главе с Резниковым летела туда из Польши на вертолете. А за безопасность украинцев отвечал польский спецназ: операторы воинской части Командос, которая дислоцируется в Люблинце.

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Издание пишет, что полет в Беларусь на переговоры был рискованным: украинская делегация не была уверена, что сможет оттуда вернуться. Об этом журналистам рассказал один из участников событий.

Собеседник издания отметил, что в начале полномасштабного вторжения РФ еще была надежда на то, что россияне будут “говорить по-настоящему”. Однако быстро стало понятно, что это была иллюзия.

Именно в ходе одного из таких разговоров делегация РФ предложила, чтобы Украина объявила о капитуляции. По словам источника польского издания, Алексей Резников ответил на это, ссылаясь на знаменитую цитату украинского пограничника с острова Змеиный.

– Во время этих встреч россияне предложили Резникову капитуляцию Украины. Глава украинского Минобороны в ответ сослался на известный диалог с острова Змеиный. Он отправил их нах*й, — говорится в публикации.

В материалах упоминается и о полетах украинской делегации на переговоры в турецкую Анкару. Издание утверждает, что тогда, в марте 2022 года, у представителей Украины появились симптомы сильного отравления. Анализы провели и в Анкаре, и во Львове по возвращении делегации.

Через несколько месяцев после этого один из участников переговоров Рустем Умеров подтвердил, что его результат показал отравление неизвестным химическим веществом.

Было определено, что количество вещества не угрожало жизни. Как сообщил польскому изданию один из участников переговоров, это должно было быть “предупреждением от российских ястребов, что мы находимся в пределах их досягаемости”.

На днях министр обороны Алексей Резников сообщил, что войска РФ уже перешли в оборону, готовясь к контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Оккупанты роют окопы и строят фортификационные укрепления.

Источник: Dziennik Gazeta Prawna