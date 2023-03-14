Март, 14 в 18:33

Российские оккупационные войска уже перешли к обороне, готовясь к контрнаступлению Вооруженных сил Украины. И это хороший знак для нашей страны.

Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

Резников напомнил, что ВСУ уже продемонстрировали, что могут быть успешны в использовании западного оружия: во время деоккупации территорий Киевской, Черниговской, Сумской, Херсонской, Харьковской областей, острова Змеиный.

Сейчас смотрят

– Теперь стоит задача идти дальше. Россияне очень хорошо учатся, потому они уже сели в оборону. Они уже сидят в обороне, – отметил министр.

Он уточнил, что путинские солдаты роют окопы и строят фортификационные укрепления, готовясь к контрнаступлению ВСУ. Это, в частности, происходит и на территории временно оккупированного Крыма.

– Это значит, что россияне уже готовятся к защите. Россияне верят, что украинцы пойдут в контрнаступление, и это хороший знак… Мы уже создаем будущее, они уже проиграли. Раз они уже перешли в защиту, они уже проиграли эту войну, — подчеркнул Резников.

Недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные, обороняющие город Бахмут (Донецкая область), не дают российским оккупантам продвинуться вперед. Это дает время для накопления резервов для весеннего контрнаступления, которое “уже не за горами”.

В настоящее время в Украине уже практически сформированы все подразделения Гвардии наступления. Заявки в нее с февраля подали 28 тыс. добровольцев.

Источник: Ukraine Media Center Odesa