Березень, 16 в 12:50

На початку повномасштабної війни росіяни пропонували міністру оборони України Олексію Резнікову, щоб наша країна оголосила про капітуляцію.

Про це інформує польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на власні джерела. За словами співрозмовника медіа, Резніков “послав їх нах*й”.

Розмова відбулася під час переговорів у Бресті, які тривали в лютому-березні 2022 року. Українська делегація на чолі з Резніковим летіла туди з Польщі гелікоптером. А за безпеку українців відповідав польський спецназ: оператори військової частини Командос, що дислокується в Люблинці.

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Видання пише, що політ до Білорусі на переговори був ризиковим: українська делегація не була впевнена в тому, що зможе звідти повернутися. Про це журналістам розповів один із учасників тих подій.

Співрозмовник видання зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ ще була надія, на те, що росіяни будуть “говорити по-справжньому”. Однак швидко стало зрозуміло, що це була ілюзія.

Саме під час однієї з таких розмов делегація РФ запропонувала, щоб Україна оголосила про капітуляцію. За словами джерела польського видання, Олексій Резніков відповів на це, посилаючись на знамениту цитату українського прикордонника з острова Зміїний.

– Під час цих зустрічей росіяни запропонували Резнікову капітуляцію України. Глава українського Міноборони у відповідь послався на відомий діалог з острова Зміїний. Він відправив їх нах*й, – зазначається в публікації.

У матеріали згадується і про польоти української делегації на переговори до турецької Анкари. Видання стверджує, що тоді, в березні 2022 року, у представників України з’явилися симптоми сильного отруєння. Аналізи провели і в Анкарі, і у Львові після повернення делегації.

За кілька місяців після цього один із учасників переговорів Рустем Умєров підтвердив, що його результат показав отруєння невідомою хімічною речовиною.

Було визначено, що кількість речовини не загрожувала життю. Як повідомив польському виданню один із учасників переговорів, це мало бути “попередження від російських яструбів, що ми перебуваємо в межах їхньої досяжності”.

Днями міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що війська РФ уже перейшли в оборону, готуючись до контрнаступу Збройних сил України. Окупанти риють окопи та будують фортифікаційні укріплення.

Джерело: Dziennik Gazeta Prawna