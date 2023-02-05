Февраль, 04 в 22:02

Оккупанты полностью снесли драматический театр в Мариуполе, который ранее был разрушен российскими войсками, пока в нем прятались люди.

— Все, что осталось от Мариупольского драматического театра, где сотни мирных жителей погибли в результате целенаправленных варварских бомбардировок оккупантов, — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что российские захватчики могут уничтожить место преступления, но военным преступникам не избежать наказания.

Различными правозащитниками и правоохранителями ранее неоднократно заявлялось, что демонтаж театра подразумевает также уничтожение Россией улик касательно совершенного военного преступления.

Сейчас смотрят All that is left of the Mariupol Drama Theater, where hundreds of civilians died as a result of targeted barbaric bombing by the occupiers. They can destroy the crime scene, but war criminals cannot escape punishment. pic.twitter.com/XiUGRcoUfF — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 4, 2023 Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко написал, что оккупанты полностью снесли театр. — Драматический театр полностью демонтирован. Остались только фронтальные стены. С высокой долей вероятности они просто рухнут сами по себе, а оккупанты разведут руками. Финальная точка поставлена. Дом с часами. Просто груда строительного мусора. Брошенная без расчистки. Настоящая “реконструкция” от оккупантов — превращение всего в пепел и мусор, — написал он. В конце декабря прошлого года стало известно, что оккупировавшие Мариуполь россияне начали демонтаж разрушенного здания драматического театра. К вечеру 22 декабря на месте бывшего драмтеатра не было уже половины постройки. Уже 23 декабря советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко писал, что захватчики намерены полностью снести заднюю и центральную части театра. Бомбардирование Драмтеатра в Мариуполе Донецкой области стало одним из самых жестоких преступлений российской оккупационной армии во время боев за город. Российские захватчики сбросили на здание театра бомбу 16 марта. Перед зданием, во время атаки российских бомбардировщиков, была большая надпись “ДЕТИ”, поскольку в театре пряталось гражданское население города. По разным данным, тогда погибли несколько сотен человек. Уже в августе прошлого года оккупационные войска РФ пытались скрыть трупный запах на остатках драмтеатра с помощью хлорки, а тела погибших начали заливать бетоном. Источники: Андрющенко Time, Міноборони Фото: Стратком ЗСУ

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